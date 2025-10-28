Годовой призыв в армию: что изменится для военнообязанных с 1 января 2026 года и кто получит отсрочку

Госдума в третьем чтении одобрила закон, который предусматривает проведение призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Документ пока не вступил в силу. Его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. После этого новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Что изменится для призывников, и у кого сохраняется отсрочка от службы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Новые правила призыва

В настоящее время большинство мужчин призывают на срочную службу дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Процедура включает:

явку призывника на медицинское освидетельствование;

прохождение профессионального психологического отбора;

заседание призывной комиссии;

явку в назначенное время и место для отправки к месту службы;

пребывание в военкомате до начала военной службы.

После вступления закона в силу призыв будет проводиться на основании указа президента в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. В этот период граждан будут направлять на медосмотр и психологический отбор, а затем — на заседание призывной комиссии. Решение комиссии будет действительно в течение одного года.

Основные сроки отправки в армию сохранятся — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако для отдельных категорий граждан предусмотрены особые периоды:

жители районов Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря;

жители сельской местности, занятые на посевных и уборочных работах, — с 15 октября по 31 декабря;

педагоги — с 1 мая по 15 июля.

Также сохраняется право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской. Подать заявление можно:

до 1 апреля — если призыв планируется с 1 октября по 31 декабря текущего года;

до 1 октября — если призыв назначен на период с 1 апреля по 15 июля следующего года.

Как отмечается в пояснительной записке, нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Авторы законопроекта подчеркивают, что цель документа — систематизировать работу военкоматов, где сейчас «два раза в год аврал».

Фото: [ медиасток.рф ]

Электронные повестки: 30 дней на явку

Согласно новым поправкам, призывники должны явиться в военкомат в течение 30 дней с момента размещения повестки в электронном реестре. Уведомление направляется в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а москвичам — дополнительно в личный кабинет на портале mos.ru.

Военные комиссариаты теперь могут принимать решения об отсрочке или освобождении от службы без личного присутствия гражданина, а выписки из реестра воинского учета формируются в электронном виде. Это нововведение призвано повысить прозрачность процедуры и исключить ситуации, когда гражданин утверждает, что не знал о необходимости явки.

Отсрочка сохранится

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющие законных оснований для освобождения или отсрочки и состоящие на воинском учете. К этой категории относятся как уже зарегистрированные на учете граждане, так и те, кто обязан пройти регистрацию.

Норма вступила в силу с 1 января 2024 года — после увеличения верхнего возрастного предела призывников с 27 лет. Повышение возраста связано с мерами по укреплению обороноспособности страны и расширению кадрового резерва ВС РФ.

Для получения отсрочки гражданин должен обратиться в военкомат, а решение принимает призывная комиссия. В 2025 году сохраняются прежние основания для отсрочки от призыва. Отсрочка предоставляется гражданам:

Признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до одного года;

Обучающимся на очной форме обучения;

Имеющим двух и более детей, а также имеющим ребенка-инвалида до трех лет;

Призывникам, чьи супруги находятся на сроке беременности не менее 22 недель;

Единственным родителям, воспитывающим детей без матери;

Ухаживающим за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе;

Поступившим на службу в правоохранительные органы или войска Росгвардии после получения высшего образования;

Депутатам или главам муниципалитетов;

Зарегистрированным кандидатами на выборах;

Работающим в аккредитованных IT-компаниях по профильной специальности.

Ответственность за неявку в военкомат

За неявку по повестке в военкомат без уважительной причины предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за неявку в военкомат без уважительной причины налагается штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Уважительными причинами неявки являются болезнь или обстоятельства непреодолимой силы. Несообщение о выезде из России на срок более шести месяцев или обратном въезде в страну может повлечь штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Кроме того, с 2025 года усилился контроль за исполнением решений призывных комиссий. С 7 июля действует закон, предусматривающий штрафы от 10 до 20 тыс. рублей за непредставление военкомату информации о смене места жительства.

Ранее стало известно, почему нельзя убирать опавшую листву в огороде.