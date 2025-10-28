Годовой призыв в армию: что изменится для военнообязанных с 1 января 2026 года и кто получит отсрочку
Госдума в третьем чтении одобрила закон, который предусматривает проведение призыва на военную службу в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Документ пока не вступил в силу. Его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. После этого новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года. Что изменится для призывников, и у кого сохраняется отсрочка от службы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Новые правила призыва
В настоящее время большинство мужчин призывают на срочную службу дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Процедура включает:
- явку призывника на медицинское освидетельствование;
- прохождение профессионального психологического отбора;
- заседание призывной комиссии;
- явку в назначенное время и место для отправки к месту службы;
- пребывание в военкомате до начала военной службы.
После вступления закона в силу призыв будет проводиться на основании указа президента в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. В этот период граждан будут направлять на медосмотр и психологический отбор, а затем — на заседание призывной комиссии. Решение комиссии будет действительно в течение одного года.
Основные сроки отправки в армию сохранятся — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Однако для отдельных категорий граждан предусмотрены особые периоды:
- жители районов Крайнего Севера — с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря;
- жители сельской местности, занятые на посевных и уборочных работах, — с 15 октября по 31 декабря;
- педагоги — с 1 мая по 15 июля.
Также сохраняется право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской. Подать заявление можно:
- до 1 апреля — если призыв планируется с 1 октября по 31 декабря текущего года;
- до 1 октября — если призыв назначен на период с 1 апреля по 15 июля следующего года.
Как отмечается в пояснительной записке, нововведения позволят «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу». Авторы законопроекта подчеркивают, что цель документа — систематизировать работу военкоматов, где сейчас «два раза в год аврал».
Электронные повестки: 30 дней на явку
Согласно новым поправкам, призывники должны явиться в военкомат в течение 30 дней с момента размещения повестки в электронном реестре. Уведомление направляется в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги», а москвичам — дополнительно в личный кабинет на портале mos.ru.
Военные комиссариаты теперь могут принимать решения об отсрочке или освобождении от службы без личного присутствия гражданина, а выписки из реестра воинского учета формируются в электронном виде. Это нововведение призвано повысить прозрачность процедуры и исключить ситуации, когда гражданин утверждает, что не знал о необходимости явки.
Отсрочка сохранится
Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», на срочную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющие законных оснований для освобождения или отсрочки и состоящие на воинском учете. К этой категории относятся как уже зарегистрированные на учете граждане, так и те, кто обязан пройти регистрацию.
Норма вступила в силу с 1 января 2024 года — после увеличения верхнего возрастного предела призывников с 27 лет. Повышение возраста связано с мерами по укреплению обороноспособности страны и расширению кадрового резерва ВС РФ.
Для получения отсрочки гражданин должен обратиться в военкомат, а решение принимает призывная комиссия. В 2025 году сохраняются прежние основания для отсрочки от призыва. Отсрочка предоставляется гражданам:
- Признанным временно не годными к военной службе по состоянию здоровья на срок до одного года;
- Обучающимся на очной форме обучения;
- Имеющим двух и более детей, а также имеющим ребенка-инвалида до трех лет;
- Призывникам, чьи супруги находятся на сроке беременности не менее 22 недель;
- Единственным родителям, воспитывающим детей без матери;
- Ухаживающим за близкими родственниками, нуждающимися в постоянном уходе;
- Поступившим на службу в правоохранительные органы или войска Росгвардии после получения высшего образования;
- Депутатам или главам муниципалитетов;
- Зарегистрированным кандидатами на выборах;
- Работающим в аккредитованных IT-компаниях по профильной специальности.
Ответственность за неявку в военкомат
За неявку по повестке в военкомат без уважительной причины предусмотрена административная ответственность. Согласно статье 21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за неявку в военкомат без уважительной причины налагается штраф в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. Уважительными причинами неявки являются болезнь или обстоятельства непреодолимой силы. Несообщение о выезде из России на срок более шести месяцев или обратном въезде в страну может повлечь штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.
Кроме того, с 2025 года усилился контроль за исполнением решений призывных комиссий. С 7 июля действует закон, предусматривающий штрафы от 10 до 20 тыс. рублей за непредставление военкомату информации о смене места жительства.
