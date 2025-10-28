Типичная ошибка: почему нельзя убирать опавшую листву в огороде

Осень в самом разгаре, значит, на дачных участках сейчас скопилось большое количество опавшей листвы и сухой травы. Кто-то скрупулезно собирает каждый опавший листочек, чтобы участок оставался идеальным, а кто-то просто не вмешивается в естественный природный процесс. Кто прав в этой ситуации, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эколог, директор фонда «Зеленая миссия» Ольга Лакустова.

На самом деле, по словам эксперта, истина где-то посередине. Дело в том, что опавшая листва защищает почву и растения от низких температур зимой.

«Она является своего рода щитом, особенно если речь идет об экстремальных холодах, которые, кстати, обещают этой зимой. Поэтому опавшую листву лучше не убирать совсем. Можно облагородить участок и собрать часть, если ее очень много, но убирать все крайне не рекомендуется. Если дело в красоте, то внешним видом участка лучше заняться весной, когда сойдет снег», — пояснила эколог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, опавшая листва является натуральным и бесплатным удобрением. За зиму практически вся она перегнивает и насыщает почву полезными микроэлементами. Поэтому, продолжила эксперт, естественные природные процессы можно контролировать, но радикально вмешиваться в них не стоит.

«Если вы все же решили избавиться от отпавшей листвы и сухой травы, то их крайне не рекомендуется сжигать. Во-первых, сейчас постоянно идут дожди, даже в те дни, когда их нет растительность остается немного влажной, значит гореть она будет очень плохо, если не добавлять в костер химические вещества, которые, в свою очередь, могут выделять в воздух вредные вещества. Если вы все же решили это сделать нужно следить, чтобы в костер не попадал полиэтилен и пластик и соблюдать все меры безопасности. Несмотря на то, что погоду уже нельзя назвать сухой, халатное обращение с огнем может привести к пожарам», — подчеркнула Лакустова.

Фото: [ REGIONS/Роман Малышенко ]

Например, сжигать листья и траву можно только в специальных емкостях — чаще всего это делают в металлических бочках. Расстояние от костра до любых строений не должно быть менее 15 метров.

«Если вы все же сжигаете листья, нужно следить за тем, чтобы туда не попадал другой мусор, особенно пластик. При его горении в воздух выделяются полициклические углеводороды, которые даже при недолговременном вдыхании могут вызвать респираторные заболевания», — предупредила эколог.

Также необходимо помнить о правилах пожарной безопасности, продолжила она. Это регулируют Правила противопожарного режима, вступившие в силу с 1 марта 2023 года. Согласно документу, разводить огонь нельзя: при сильном ветре, под кронами деревьев, если на участке торфяные почвы, в период действия особого противопожарного режима, если в емкости, в которой горит огонь, есть сквозные отверстия, через которые может выпасть горючий материал.

«Когда вы уходите необходимо позаботиться о том, чтобы костер был полностью погашен. Не должно оставаться даже тлеющих угольков. Самый лучший способ экологично избавиться от лишней листвы и травы на участке — поместить их в компостную яму. Так вы не навредите природе и получите ценное удобрение, которое можно будет использовать и для грядок в новом сезоне.

