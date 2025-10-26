Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 27 октября по 2 ноября

Захватывающая неделя ждем представителей каждого знака Зодиака на грядущей неделе. Подробный гороскоп с 27 октября по 2 ноября интернет-изданию «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Овны почувствуют прилив внутренней силы — будто все наконец встает на свои места. Отличное время для начала новых дел, особенно связанных с карьерой или спортом. Но стоит следить за словами: импульсивность может вызвать конфликты.

Тельцам стоит сфокусироваться на отношениях и партнере, могут всплыть старые обиды или невыясненные чувства. Главное — не закрываться. В финансах возможны приятные сюрпризы, особенно ближе к выходным.

Неделя для Близнецов пройдет под знаком общения и новых знаний. Возможно интересное знакомство или предложение, связанное с учебой и работой, но не стоит разбрасываться, лучше завершить начатое.

Раки, Львы, Девы

Ракам стоит прислушаться к себе на будущей неделе. Возможны перемены в доме, семье или на эмоциональном уровне. Не нужно бояться уединения, именно в нем могут быть ответы.

Неделя творчества и вдохновения ожидает Львов, которые вновь будут сиять. Особенно удачны романтические отношения и публичные проекты. При этом стоит избегать гордыни, мир ждет искренности от Львов.

Работа потребует внимания к деталям, но результаты порадуют Дев. Возможен неожиданный успех в деле, которое долго буксовало. Главное — не сомневаться в себе.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Отношения выйдут на передний план для Весов. В жизни может появиться кто-то из прошлого. Выпадает шанс закрыть старые долги или начать с чистого листа. Финансы будут стабильны, но не нужно тратить их в порыве эмоций.

«Солнце в Скорпионе усиливает харизму и внутреннюю силу этого знака. Скорпионам можно менять имидж, ставить новые цели, начинать важные проекты. Но старайтесь не контролировать все — доверьтесь жизни. Совет: отпустите старое, чтобы пришло новое», — отметила Королева.

Неделя у Стрельцов подходит для планирования, внутренней работы и отдыха. Идеи накапливаются, скоро они принесут плоды. Главное — не торопить события. Услышать внутренний голос помогут медитации или прогулки.

Козероги, Водолеи, Рыбы

«Козероги будут в центре внимания в коллективе. Возможны новые полезные связи, сотрудничество, предложения. В любви — больше легкости и доверия. Принимайте помощь — это не слабость, а мудрость», — заявила астролог.

Водолеев ждут карьерный рост и признание, их идеи начнут воспринимать всерьез. Отличное время заявить о себе, показать результаты труда. Только не нужно забывать про отдых, чтобы избежать выгорания.

Неделя вдохновит Рыб на обучение, путешествия. Возможно, появится человек, который станет проводником или наставником. Стоит довериться жизни и следовать знакам, которые могут привести в нужное место.

