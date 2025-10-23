Европейский союз в рамках 19-го пакета антироссийских санкций ввел запрет на поставки в Россию роз, рододендронов и азалий. Экономист Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, насколько вырастут цены на цветы в РФ после введения санкций.

Помимо этого, под ограничения попал экспорт в Россию листьев, ветвей деревьев, частей растений, а также нераспустившихся цветов, трав, мхов и лишайников. В документе отмечается, что данные категории рассматриваются как «товары, предназначенные для составления букетов или декоративного использования». По словам экономиста Беляева, санкции — это фактически повод для цветочных мастеров для того, чтобы повысить цены на свою продукцию.

«В монополизированном рынке действует диктат продавца. Продавец просто смотрит, по каким ценам у него рынок продукцию скушает, вот как он назначает цены. Если ему подворачивается такой предлог, как санкции, он считает это подарком судьбы», — пояснил эксперт.

При этом экономист отметил, что верхнего потолка у цены нет.

«Они не сразу взлетят вверх. Но то, что на 10-20% увеличат цены, — это смело можно ставить», — заключил Беляев.

