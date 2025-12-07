Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 8 по 14 декабря

Новые открытия в жизнь представителей разных знаков Зодиака принесет неделя с 8 по 14 декабря. Подробный гороскоп для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Неделя даст заряд энергии Овнам. В середине недели появится шанс сделать прорыв в деле, которое давно буксовало. В отношениях стоит быть откровеннее, а не говорить загадками.

Тельцов ждет период мягкой стабильности. Удача будет на стороне тех, кто готов проявить терпение. Финансовые решения лучше принимать после среды — появится дополнительная ясность.

Активная, разговорная, полная встреч и обмена идеями неделя уготована Близнецам, это будет идеальное время для творчества. Осторожнее с импульсивными обещаниями — некоторые могут вернуться эхо-вопросами, предупредила астролог.

Раки, Львы, Девы

Эмоции Раков станут глубже, чем обычно, но в этом и заключается их сила. В конце недели можно получить важную поддержку от близких. Домашние дела удастся сдвинуть с места, особенно те, что давно откладывались.

Львы входят в яркий период, отметила Королева. Стоит сделать упор на самопрезентацию: собеседования, выступления, сделки. В любовной сфере возможна вспышка страсти или яркое знакомство.

«Сосредоточенность Дев будет выше нормы. Неделя хороша для сложных задач, анализа, учебы. В отношениях возможны мелкие недопонимания — решаются спокойным разговором», — сообщила эзотерик.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Весам захочется красоты и гармонии, и неделя подарит возможность это устроить. Благоприятны договоры и партнерские решения. В конце недели возможна небольшая эмоциональная «перекличка» с прошлым.

Энергия недели для Скорпионов будет мощная, но переменчивая. Важно контролировать импульсы — особенно во вторник и четверг, предупреждают звезды. Неделя щедра на инсайты: появится возможность увидеть истинную мотивацию свою или чужую.

Стрельцов ждет бодрое, вдохновляющее время. Период подходит для путешествий, выездов, обучения. Будущее принесет новость, которая раскроет перспективу, о которой Стрельцы мечтали давно.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Практичная неделя ожидает Козерогов. Она идеально подойдет для планирования бюджета, завершения задач, деловых разговоров. Могут появиться новые рабочие возможности, подчеркнула астролог. В личной жизни важен баланс работы и отдыха.

Водолеи будут буквально искрить идеями. Неделя подходит для старта проектов, особенно нестандартных. Достичь лучшего результата позволит упорядоченность. В отношениях наступает время честных разговоров.

Повышенная интуиция станет главным навигатором для Рыб. Ожидается подъем в творчестве, говорят звезды. В середине недели возможен неожиданный поворот в делах, но он окажется к лучшему.

