Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 февраля

Романтика, моменты уединения и новые повороты судьбы ждут знаков Зодиака на неделе с 9 по 15 февраля. Подробный гороскоп для интернет-издания «Подмосковье сегодня» составила эзотерик Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Неделя подтолкнет Овнов к инициативе. Хорошо начинать новые проекты, заявлять о себе, делать первый шаг, особенно в личной сфере. Главное — не торопить события там, где нужен диалог.

Тельцам стоит направить фокус на стабильность и комфорт. В работе пригодится практичный подход, а в отношениях терпение. К выходным возможны приятные новости, связанные с домом или деньгами.

Много общения ждет Близнецов. Они могут оказаться в центре обмена информацией. Отличное время для переговоров, поездок и обучения. Стоит следить, чтобы слова не опережали мысли.

Раки, Львы, Девы

Неделя для Раков будет эмоционально насыщенной. Возможны важные разговоры с близкими, которые укрепят связь. В работе лучше не замыкаться в себе, а попросить поддержки у коллег, они точно не откажут.

Львам следует поставить акцент на партнерство. Отношения — личные и деловые — выходят на первый план. Важно уметь слушать и учитывать чужую позицию, совместные решения окажутся самыми удачными.

Хорошее время для наведения порядка наступает в жизни Дев. Они смогут многое структурировать и довести до ума. Кроме того, внимание к здоровью и режиму принесет быстрый эффект.

Весы, Скорпионы, Стрельцы

Неделя вдохновения и романтики ожидает Весов. Время отлично подойдет для творчества, свиданий и всего, что приносит радость. В рабочих вопросах стоит доверять вкусу и чувству баланса, они не подведут.

Фокус Скорпионов смещается на дом и внутреннее состояние. Захочется тишины и глубины. Хорошо решать семейные вопросы и закрывать старые эмоциональные хвосты.

Неделя активности и идей наступает для Стрельцов. Возможны поездки, встречи, новые планы. Представители этого знака будут заражать своим оптимизмом других, но не нужно давать чрезмерных обещаний.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Финансовые и практичные темы выходят на первый план для Козерогов. Подходящее время для расчетов, планирования и серьезных решений. Спокойствие и последовательность — лучшие союзники.

Энергия Водолеев усиливается. Они почувствуют уверенность и желание проявляться. Отличная неделя для самовыражения, новых начинаний и общения. Люди потянуться к Водолеям, нужно этим пользоваться.

Мягкая и интуитивная неделя ожидает Рыб. Хорошо подводить итоги, завершать дела и прислушиваться к внутреннему голосу. К выходным возможен момент ясности или важное озарение.

