Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 февраля

Неделя со 2 по 8 февраля откроет знакам Зодиака портал для новых свершений. Подробный гороскоп интернет-изданию «Подмосковье сегодня» составила астролог Майя Королева.

Овны, Тельцы, Близнецы

Для Овнов открывается портал силы воли. Неделя проверит представителей этого знака на умение управлять импульсами. Если направить энергию в намерение, а не в спор, можно запустить важный личный цикл.

Для Тельцов активируется тема ценностей. Вселенная задает вопрос: что для вас по-настоящему важно? Возможны знаки через деньги или тело. Стоит беречь ресурс, а не тратить энергию на чужие ожидания.

Слова становятся магическими в жизни Близнецов. Все сказанное в эти дни имеет вес. Отличная неделя для аффирмаций, переговоров и обучения, также стоит следить за снами.

Раки, Львы, Девы

В жизни Раков поднимаются родовые и кармические темы. Может тянуть в прошлое — людей, воспоминания, эмоции. Это не откат, а очищение, стоит простить всех.

Свет будет направлен на истинное «я» Львов, маски спадут. Если проявить искренность, можно получить мощную энергетическую поддержку. Творчество сейчас — форма исцеления.

Неделя энергетической настройки ожидает Дев. Тело будет главным проводником сигналов, нужно прислушиваться к нему. Полезно будет разобрать все старое в доме, отдохнуть от гаджетов и навести порядок в мыслях.

Фото: [ istockphoto.com/Anna Ostanina ]

Весы, Скорпионы, Стрельцы

У Весов активируется сердце и тема выбора. Возможны знаковые встречи, они станут неслучайными, даже если и будут мимолетными. Вселенная мягко подталкивает к решению, которое Весы давно откладывали.

Глубокая трансформационная волна ожидает Скорпионов. В период перестройки они могут почувствовать усталость или, наоборот, всплеск силы. Хорошее время для медитаций.

Стрельцам будут приходить озарения и символы, намекающие на развитие событий в будущем. Следует записывать идеи — среди них есть ключевая. Не нужно спорить с реальность, правильно — наблюдать.

Козероги, Водолеи, Рыбы

Козерогам придется пройти испытание на доверие. Не все получится проконтролировать, и это важно. Чем больше получится отпустить жесткость, тем быстрее выровняется поток.

Энергия Водолеев усиливается. Они смогут стать проводником идей для других. Звезды советуют медитации и общение с единомышленниками.

Эмпатия Рыб станет еще ярче. При этом стоит беречь собственные границы. Наполниться помогут музыка и уединение.

