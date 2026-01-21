Грач, Тор или Искра: психолог объяснила, как необычное имя влияет на характер ребенка

Ребенок может вырасти особенной личностью, если ему дать своеобразное имя. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила психолог Марианна Абравитова.

В число самых необычных имен, которые москвичи давали детям в 2025 году, вошли Грач, Тор, Фрол, Лучезара и Олимпиада, Прохор, Корней, Лаврентий, Святогор, Мефодий, Ярополк, Океана, Искра и Евстолия, сообщили в столичном ЗАГСе. При этом лидерами по популярности по-прежнему остаются имена Михаил и Анна. По словам психолога Абравитовой, имя накладывает свой отпечаток на любого человека.

«Если это имя редкое или своеобразное, то вы должны быть заранее готовы к тому, что у вас будет расти особенная личность. Когда ребенок взрослеет, он видит, что вокруг него Тани, Лены, Оли, Сережи и Саши, а он, к примеру, Бонифаций. Значит, он особенный и не такой, как они. Он уже сразу выделяет себя как нечто иное, и они тоже выделяют его как нечто иное», — пояснила эксперт.

Первые трудности у ребенка, отметила специалист, могут возникнуть при создании общего круга. Такой человек сразу попадает в систему распределения «свой-чужой».

«Ребенку нужно обязательно подтверждать свое место под солнцем, что он такой же, как они, если ему этого хочется. Поэтому это очень ответственно — дать правильное имя ребенку. Если уж так получилось, что вы дали необычное имя, то изначально вы с ребенком должны вести определенные разговоры на тему, что это нормально и естественно. Это нужно, чтобы он не стеснялся своего имени, а гордился им. Тогда отпечаток его именем будет наложен не как проблема, стресс и кризис, а как что-то уникальное и удивительное», — заключила Абравитова.

