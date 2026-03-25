Готовьте хотя бы раз в неделю: ученые выяснили, что это поможет предотвратить одну из болезней пожилых
Daily Mail: домашняя готовка связана со снижением риска деменции
Регулярное приготовление еды дома может значительно снизить риск деменции, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на новое исследование. Ученые выяснили, что даже один раз в неделю может дать заметный эффект.
В исследовании Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry более 10 тысяч человек старше 65 наблюдались в течение шести лет. Те, кто готовил самостоятельно, имели на 23% меньший риск деменции у мужчин и на 27% — у женщин.
«Риск снижается по мере того, как люди готовят чаще, особенно у тех, кто раньше этим не занимался», — отметили авторы.
Что любопытно, особенно сильный эффект наблюдался у людей с низкими кулинарными навыками во взрослом возрасте — их риск оказался ниже на 67%, что ученые связывают с когнитивной нагрузкой при освоении новых навыков.
Всего за время наблюдений деменция в той или иной мере развилась у 1195 участников. При этом исследователи подчеркивают, что работа носит наблюдательный характер и не доказывает прямую причинную связь.
Эксперты также напоминают, что питание в целом играет важную роль для здоровья мозга, а сбалансированные диеты также связаны со снижением риска деменции.