Захламленный дом может вредить не только интерьеру, но и психике, пишет Forbes. Исследования показывают, что беспорядок в жилом пространстве связан с повышенным стрессом, тревожностью, снижением удовлетворенности жизнью, плохим сном и трудностями с концентрацией.

Чаще всего беспорядок начинается с кухни: столешницы превращаются в место, куда кладут бумаги, мелочи и вещи «на потом». В долгосрочной перспективе главными ловушками становятся шкафы, гаражи, кладовки, ящики и свободные комнаты, которые легко закрыть и забыть.

По данным опросов, многие люди испытывают стресс при виде захламленных зон, стесняются приглашать гостей и даже сталкиваются с напряжением в отношениях. Беспорядок перегружает внимание, мешает расслабиться и может подталкивать к прокрастинации.

Клинический психолог Натали Кристин Даттило объясняет: физическое пространство часто отражает внутреннее состояние. Когда человек постоянно видит заваленные столешницы, переполненные шкафы и «временные» углы для хранения вещей, он может ощущать больше хаотичности и несобранности внутри самого себя.

Эксперты советуют не пытаться сразу разобрать весь дом. Лучше начать с одного ящика, полки или тумбочки, выделяя хотя бы 10 минут в день. Небольшие шаги помогают вернуть ощущение контроля, а чистое пространство становится не капризом, а формой заботы о себе.