Постоянные опоздания не всегда объясняются невоспитанностью или равнодушием. У некоторых людей может быть так называемая слепота ко времени — трудность с пониманием того, сколько длится задача и сколько минут уже прошло, пишет Daily Mail.

Термин в 1997 году предложил клинический психолог Расселл Баркли, описывая проблемы людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Позже явление также связывали с тревожностью и аутизмом.

Слепота ко времени относится к исполнительным функциям мозга. Они помогают планировать дела, расставлять приоритеты, разбивать большие задачи на шаги и удерживаться от отвлечений. Если эти механизмы работают хуже, человек может начать «быстрое» дело перед выходом и внезапно обнаружить, что прошел уже час.

Метаанализ 2022 года, включивший 55 исследований, показал, что люди с СДВГ чаще ошибаются при оценке временных интервалов и хуже отслеживают продолжительность событий.

При этом не каждый опаздывающий человек имеет диагноз. Специалисты подчеркивают: объяснение не равно оправданию. Даже если человеку трудно чувствовать время, он все равно может снижать вред для работы и отношений.

Помочь могут внешние подсказки: несколько будильников, видимые таймеры, календарь, напоминания и привычка заранее закладывать дополнительное время на дорогу и сборы.