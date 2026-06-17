Хрупкие кости можно будет укрепить: ученые нашли три перспективных способа вылечить остеопороз

Остеопороз делает кости хрупкими, потому что организм разрушает старую ткань быстрее, чем успевает создать новую. Однако несколько недавних исследований указали сразу на три возможных способа усилить восстановление костей, пишет ScienceAlert.

Главное открытие связано с клеточным рецептором GPR133. Команда Лейпцигского и Шаньдунского университетов выяснила, что он помогает остеобластам — клеткам, создающим новую костную ткань.

У мышей без гена GPR133 рано развивались слабые кости, похожие на остеопороз. Когда рецептор активировали веществом AP503, плотность и прочность костей заметно повышались. Биохимик Лейпцигского университета Инес Либшер объяснила, что вещество заставляло клетки активнее строить костную ткань. Дополнительный эффект давали физические нагрузки.

Молекулярный биолог Юлиане Леманн считает, что этот механизм может оказаться особенно полезным для пожилых людей. В будущем его хотят применять не только для защиты здоровых костей, но и для восстановления уже ослабленных.

Еще одно направление — имплант из собственной крови пациента. Международная команда создала гелеобразный материал, усиливающий естественный кровяной сгусток с помощью синтетических пептидов. Биоинженер Ноттингемского университета Козимо Лигорио отметил, что кровь легко получить у пациента и превратить в восстанавливающий материал. В опытах на крысах такой имплант помогал заживлять повреждения костей.

Третье открытие — так называемый материнский гормон мозга. У мышей он увеличивал плотность, массу и прочность костей. Биолог стволовых клеток Томас Амбрози заявил, что столь сильного заживления и минерализации его команда прежде не добивалась.

Пока все три подхода проверяли на животных. Поэтому говорить о готовом лечении для людей рано, но в будущем они могут помочь не только замедлять остеопороз, но и возвращать костям утраченную прочность.