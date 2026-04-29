Забудьте об ИМТ: ученые нашли скрытый признак старения мозга, который не видят весы

Показатель здоровья мозга может зависеть не от веса, а от соотношения мышц и жира в организме, сообщает Yahoo Health со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Radiology.

Ученые проанализировали почти 26 тысяч МРТ-сканов и обнаружили: куда именно откладывается жир, важнее, чем общий вес. Вместо привычного ИМТ исследователи выделили шесть типов распределения жира в организме и сопоставили их с состоянием мозга.

Наиболее неблагоприятными оказались два профиля. Первый — накопление жира вокруг поджелудочной железы, связанное с ускоренным старением мозга. Второй — так называемый «скинни фэт», когда при нормальном весе у человека относительно мало мышц и много скрытого жира.

В этих случаях фиксировались более выраженные изменения в структуре мозга и снижение когнитивных функций.

Авторы подчеркивают: мышечная масса играет защитную роль, а ориентироваться только на цифру на весах недостаточно.

Исследование меняет подход к здоровью: вместо простого снижения веса важнее поддерживать баланс — развивать мышцы и контролировать жир, особенно внутренний.