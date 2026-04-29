В подмосковном Домодедове жители микрорайона Северный обзавелись соседом, которого точно не ждали. В одном из многоквартирных домов поселилась дикая утка огарь. Мало того, птица не просто залетела в подъезд — она свила полноценное гнездо прямо в стене здания. Об этом сообщает REGIONS .

Своим видом она напоминает небольшого гуся, а ее яркое оперение привлекает внимание. Такое место для выведения потомства кажется странным, но для огарей это, как выяснилось, не редкость. В городской среде они легко адаптируются и выбирают для гнездования самые неожиданные укрытия: чердаки, вентиляционные шахты и ниши панельных домов. Однако умиление соседей смешивается с тревогой. Главный вопрос, который сейчас обсуждают в местных пабликах: как птенцы будут выбираться наружу?

В природе огари селятся рядом с водоемами — озерами, реками, прудами. Птенцы после вылупления просто прыгают в воду. А здесь? Вместо безопасного спуска их ждет многоэтажка, асфальт и оживленная улица. Жители переживают, что выводок может разбиться или попасть под колеса.

Специалисты советуют: вмешиваться без крайней необходимости не нужно. За птицей сейчас наблюдают. Если птенцам потребуется помощь, волонтеры готовы подстраховать и обеспечить им безопасный путь к ближайшему водоему. Так что у рыжей красавицы есть шанс вырастить потомство, а у горожан — стать свидетелями редкого зрелища.

Ранее стало известно, что лебедя загрызли собаки на глазах у жителей Дмитрова.