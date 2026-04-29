МАК раскрыл шокирующие детали крушения американского вертолета под Пермью

Трагедия, которая разыгралась 7 января 2026 года на базе отдыха «Аштали парк» в Пермском крае, теперь обрела сухие, но от того не менее страшные цифры. Как пишет Properm.ru , межгосударственный авиационный комитет опубликовал окончательный отчет о крушении вертолета Robinson R44. Выяснилось, что за штурвалом находился пьяный директор фирмы, у которого не было прав на управление воздушным судном.

Ясный январский день в Бардымском муниципальном округе не предвещал беды. Вертолет Robinson R44 с бортовым номером RA-04389, принадлежавший ООО «Таттранском», совершал полет на малой высоте над территорией базы отдыха. В 15:02 по местному времени на высоте всего 26 метров машина врезалась в металлические канаты устройства для зиплайна. Лопасти несущего винта разрушились, и вертолет камнем рухнул на замерзшую поверхность водоема. Пилот и пассажир погибли.

Расследование МАК восстановило картину происшедшего по минутам и вскрыло чудовищную череду нарушений. За штурвалом находился 41-летний Ильяс Гимадутдинов — директор компании, которой принадлежал вертолет. У него не было свидетельства пилота гражданской авиации. Он не подавал заявку на использование воздушного пространства, не прошел необходимую подготовку и не имел опыта для самостоятельного управления.

Гимадутдинов только начал обучение в 2025 году: налетал всего 16 часов 43 минуты. Курс подготовки пилотов на Robinson R44 так и не был завершен. Но это не остановило директора. Он сел за штурвал в день трагедии, даже не пристегнувшись ремнями безопасности. При ударе о канаты его выбросило из кабины — именно это стало причиной моментальной смерти, как показала экспертиза.

Судебно-медицинское исследование добавило еще одну шокирующую деталь. В крови пилота нашли этиловый спирт в концентрации 1,2 промилле, в моче — 1,6 промилле. Это состояние тяжелого алкогольного опьянения. Пассажир, Эльмир Коняков, находившийся на левом переднем сиденье, погиб вместе с ним — его тело обнаружили в кабине уже после падения.

Но нарушения не ограничились человеческим фактором. Сам вертолет, выпущенный американской компанией Robinson Helicopter Company, должен был отправиться на капитальный ремонт через 12 лет эксплуатации. Однако собственник самовольно увеличил этот срок до 20 лет. Никаких дополнительных испытаний или расчетов безопасности не проводилось. К моменту трагедии вертолет летал уже более 14 лет, а срок действия сертификата летной годности истек еще 16 ноября 2025 года.

Комиссия МАК назвала три основных фактора, которые привели к катастрофе. Первый — выполнение полета пилотом без необходимой подготовки и опыта. Второй — переоценка им своих навыков. Третий — управление вертолетом в состоянии алкогольного опьянения. По факту крушения возбуждено уголовное дело. Ответ на вопрос, как пьяный человек без прав и на неисправном вертолете смог подняться в воздух, теперь предстоит дать следствию.

