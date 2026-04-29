Фрукт против инфаркта: ученые обнаружили неожиданный эффект граната

Обычный гранат может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний благодаря работе кишечных бактерий, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Antioxidants.

Сам по себе гранат содержит полезное вещество пуникалагин, но организм почти не усваивает его напрямую. Вместо этого бактерии кишечника превращают его в уролитины — соединения, которые уже влияют на сосуды.

Наиболее эффективным оказался уролитин A. В лабораторных тестах он снижал воспаление, ограничивал накопление холестерина в клетках и препятствовал образованию бляшек в сосудах — ключевому фактору инфарктов.

В экспериментах на мышах ученые из Университета Кардиффа показали, что у животных, получавших это вещество, бляшки были меньше и стабильнее, а воспаление — ниже.

«Это помогает объяснить, почему диеты с большим количеством фруктов связаны с пользой для сердца», — отметил ученый Дипак Рамджи.

При этом эффект зависит от микробиома: не у всех людей организм вырабатывает достаточное количество уролитина A.

Ученые подчеркивают, что пока речь идет не о лечении, а о потенциальной профилактике, но сам фрукт от этого менее полезным не становится.