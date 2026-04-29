«Печка, грядки и блог»: Баба Яга из рузского парка арендовала огород и теперь учит детей агрохитростям

В рузском парке «Городок» поселилась настоящая (ну, почти) Баба Яга, и она взялась за сельское хозяйство. На территории появилась новая локация с табличкой «Огород Бабы Яги». Это не декорация, а самый настоящий надел, где сказочная героиня намерена выращивать овощи и зелень. Об этом сообщает REGIONS .

«Будем экспериментировать, обкатывать различные агрохитрости», — делится планами «хозяйка» избушки на курьих ножках. Разумеется, Баба Яга — это не реальная колдунья, а культорганизатор Анастасия Хацук. Вместе с командой парка она придумывает активности, которые уже стали «визиткой» «Городка». Теперь помимо развлечений — еще и агропросвещение.

Каждый желающий (особенно дети) сможет высадить здесь свою рассаду и ухаживать за ней под чутким руководством «бабки». Проект рассчитан на юную аудиторию. Героиня будет выступать в роли агронома, объясняя, как из крошечного семечка вырастить «царь-овощ». А следить за успехами можно будет в соцсетях — Баба Яга, дама современная, осваивает блогерство.

