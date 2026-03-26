ИИ научат испытывать чувства: в IT-гиганте заявили о новой эре технологий с «эмоциями»

Технологии будущего будут не только умными, но и «эмоциональными», сообщает издание Daily Star. В Samsung заявили, что хотят научить искусственный интеллект лучше понимать чувства людей и работать вместе с человеческим воображением.

Глава дизайна компании Мауро Порчини представил концепцию «AI x (EI+HI)», где ИИ дополняется эмоциональным интеллектом и креативностью. По его словам, это позволит создавать более уникальные и близкие людям продукты.

«Если полностью полагаться на ИИ, результат будет одинаковым у всех. Однако добавил компьютеру эмоциональный интеллект, мы сможем добиться более креативного подхода и неординарных решений», — отметил он.

Порчини считает, что эпоха минимализма в технологиях подходит к концу, и пользователи хотят больше индивидуальности и самовыражения.

В компании выделили четыре направления развития: здоровье, комфорт, творчество и сохранение памяти. В частности, ИИ может помочь «сохранять» знания и опыт близких людей.

По мнению разработчиков, будущее технологий — в сочетании логики машин и человеческих чувств.