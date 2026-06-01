«Ушла из-за своей стройной фигуры»: Полина Гагарина ответила на провокационное видео экс-супруга

39-летняя российская певица Полина Гагарина не смогла промолчать после публикации бывшего мужа. Дмитрий Исхаков, звездный фотограф и экс-супруг певицы, выложил в своем блоге забавное видео, пишет The Voice.

На кадрах — худой мужчина, которого едва не уносит сильный ветер. На помощь приходит полная дама, которая буквально удерживает его.

«Почему не надо встречаться с худой женщиной», — подписал ролик Исхаков.

Гагарина, которая состоит в разводе с Дмитрием, не стала скрывать иронию.

«Вот почему я от тебя ушла», — написала она.

Поклонники пары уже много лет следят за их теплыми, хоть и шутливыми отношениями после расставания. Они развелись несколько лет назад, но продолжают общаться в соцсетях, обмениваясь колкостями и лайками. Бывшие супруги воспитывают дочь, которая родилась в 2017 году.

Ранее сообщалось, что суд Европейского союза зарегистрировал иск певицы Полины Гагариной к Совету ЕС из-за санкций.