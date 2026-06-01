«Я не хотел работать с некоторыми людьми»: Виктор Сухоруков вернулся в Театр Вахтангова после долгого перерыва

Народный артист России Виктор Сухоруков возвращается на родную сцену. После четырехлетнего перерыва он вновь выйдет в спектакле Театра имени Вахтангова, сообщает NEWS.ru. Постановка называется «Блеск и пепел». Генеральная репетиция прошла 31 мая. Для многих это стало неожиданной и радостной новостью.

Напомним, что Сухоруков покинул театр весной 2022 года. Тогда он заявил, что не хочет работать с некоторыми людьми, в числе которых назвал ректора Театрального института имени Щукина Евгения Князева. Князев, в свою очередь, обвинения опроверг. Он сказал, что никаких конфликтов не было, и не понимает, о чем говорит актер. Так или иначе, пауза затянулась на четыре года.

За это время со здоровьем Сухорукова произошли проблемы. В прошлом году он перенес острый инфаркт миокарда. Врачам пришлось делать коронарное шунтирование. Сейчас актер восстанавливается на даче, в кругу родных и близких.

Как сообщил художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков, Виктор Сухоруков планирует вернуться в Москву. Поклонники верят, что здоровье позволит ему снова выйти на сцену и порадовать зрителей своим талантом.

