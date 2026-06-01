«Семь лет колонии за вывод 250 млн рублей»: почему Артем Чекалин не признает вину?

Артем Чекалин, бывший муж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), не смирился с приговором. Его адвокат Константин Третьяков подал апелляционную жалобу в суд, сообщает Super. Сам осужденный настаивает на своей невиновности и требует отменить решение первой инстанции.

Напомним, 13 апреля Чекалина признали виновным в выводе более 250 млн рублей в ОАЭ и приговорили к семи годам колонии общего режима.

До рассмотрения апелляции Чекалин остается в столичном СИЗО «Бутырка». В колонию его пока не распределили. Адвокат сообщил, что его подзащитный чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания.

Тем временем у семьи Чекалиных накопилось и других проблем. Сама Чекалина борется с онкологическим заболеванием, из-за чего ее уголовное дело было приостановлено. Чтобы хоть как-то поправить финансовое положение, блогер устроила распродажу личных вещей в Москве.

