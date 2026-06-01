Один день в русской деревне: семьи с детьми с ОВЗ посетили «Резиденцию Матрешки» в Сергиевом Посаде

В деревне Слободка Сергиево‐Посадского округа прошел благотворительный праздник, приуроченный ко Дню славянской письменности и культуры. Мероприятие организовало АНО «Культурно‐туристический центр «Резиденция Матрешки» в рамках проекта «Полянка Радости», который получил грантовую поддержку от Министерства информации и молодежной политики Московской области и Общественной палаты региона.

Эта встреча стала 5-й по счету в рамках инициативы, созданной специально для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 60 человек стали участниками душевного и запоминающегося дня, среди них — подопечные благотворительной организации «Мы сможем» из Электростали.

Гостей ждала насыщенная программа «Один день в русской деревне», погрузившая их в атмосферу традиционного быта. Посетители окунулись в мир старинной деревни: им показали устройство настоящей русской избы, рассказали о быте предков и пригласили отведать угощения, приготовленные в печи.

Праздник не ограничивался развлекательной частью: организаторы продумали и консультативную поддержку для родителей. На площадке работали профессиональные психологи и юристы, готовые ответить на вопросы и оказать необходимую помощь.

Особое значение приобрели символические акции, придавшие празднику глубокий смысл, — совместная вышивка рушника и посадка дерева. Также участники написали теплые письма военнослужащим, вложив в строки частичку своей заботы и поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о Фестивале театров малых городов России.