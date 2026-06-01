Бодрящий душ для наглых туристов: фермер окатил навозом 20 люксовых машин

Английский фермер Хогг Ходжсон из графства Камбрия нашел оригинальный способ борьбы с наглыми туристами. Устав от того, что его поле для выпаса овец превратили в бесплатную парковку, мужчина взял цистерну с навозом и полил им два десятка автомобилей. Под струю фекалий попали люксовые авто. В интернете фермера тут же окрестили героем. Об этом сообщает Lenta.ru.

Двадцать пятого мая владелец фермы в живописном Озерном крае обнаружил, что на его земле, предназначенной для овец, стоит около 20 машин. Туристы без спроса открыли ворота, проехали на поле, мусорили и ломали ограды. Хотя на въезде висит большое объявление о запрете парковки. Ходжсон не выдержал — он взял цистерну с навозом и окатил все авто.

Британец сразу стал героем соцсетей, хотя сам не испытывает гордости. Он заявил, что пошел на это только из-за хамского поведения отдыхающих и оскорблений, когда он просил не парковаться на его земле. Пользователи массово поддержали фермера и потребовали выдать ему медаль за борьбу с эгоистами.

