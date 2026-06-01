Обворовывают и смеются: россияне пожаловались на мальдивские отели

В двух фешенебельных отелях за несколько дней произошли кражи у наших соотечественников. У пары из Москвы украли видеокамеру, у другой туристки пропали три тысячи долларов, отложенные на выезд и покупки. И это не все: персонал не только не помог, но и высмеял жертв за то, что те расплачивались наличными. Об этом сообщает Lenta.ru.

В пятизвездочном отеле на острове Хуравали у москвичей пропала видеокамера. В другом отеле 30-летняя россиянка Любовь лишилась $3 тысяч (214 тысяч рублей) — деньги украли из номера перед самым вылетом. Женщина копила их на покупки в дьюти-фри и такси до аэропорта.

Когда пострадавшие обратились к персоналу, те вместо помощи потребовали доплатить $1,1 тысячи (78,6 тысячи рублей) за проживание. А потом начали смеяться над туристами — мол, не могут расплатиться картой и таскают с собой наличку. При этом схема «кража в последний день» на Мальдивах известна. Воры рассчитывают, что уезжающие путешественники не успеют подать заявление в полицию, а отели просто игнорируют проблемы постояльцев.

