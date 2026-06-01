Привычный образ психопата — холодный, бесчувственный манипулятор без страха, совести и эмпатии — может быть куда ближе к киношному злодею, чем к реальной науке, пишет Daily Mail со ссылкой на криминалиста Расмуса Ларенсиса из Университета Торонто в Миссиссоге.

По его словам, за десятилетия исследований ученые так и не получили убедительных доказательств, что существует отдельный тип людей, полностью соответствующий классической модели психопатии. Многие популярные идеи — например, что такие люди не чувствуют страха или не способны к моральным суждениям, — либо не подтвердились, либо оказались намного слабее, чем принято думать.

Ларенсис и его коллеги изучили 66 работ об эмпатии, где в общей сложности оценивали 5711 человек с помощью шкалы психопатии Хэра. Если бы классическая теория была верна, люди с высокими баллами должны были бы стабильно показывать явный дефицит эмпатии. Но в большинстве тестов значимых отличий не нашли. В более строгих исследованиях таких «нулевых» результатов было почти 95%.

Даже серийного убийцу Теда Банди, которого часто называют образцом психопата, Ларенсис предлагает рассматривать осторожнее. Он считает, что его поведение можно объяснять не одним ярлыком, а сочетанием тяжелых сексуальных нарушений, навязчивых фантазий, возможных бредовых идей и проблем с веществами.

Это не значит, что жестоких, опасных и манипулятивных людей не существует. Они существуют. Вопрос в другом: правда ли все они относятся к особой категории «психопатов» с одинаковым внутренним устройством? Ларенсис считает, что доказательств для этого пока слишком мало.