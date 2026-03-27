Иллюминаты захватывают Ватикан? Назначение банкира вызвало волну теорий заговора

Назначение Франсуа Поли главой наблюдательного совета банка Ватикана вызвало бурную реакцию в Сети, где пользователи заговорили о «захвате церкви тайными элитами», пишет издание Daily Mail. Речь идет об Институте религиозных дел — финансовой структуре, управляющей активами Ватикана.

Поли ранее работал в банковской группе Edmond de Rothschild, что стало поводом для теорий о связи с «иллюминатами». «Глубинное государство берет под контроль католическую церковь», — утверждают некоторые пользователи соцсетей, не приводя доказательств.

Исторически семья Ротшильдов действительно сотрудничала с Ватиканом: в XIX веке их банки помогали стабилизировать финансы Святого престола. Однако никаких подтверждений существования глобального заговора не существует.

Сам орден иллюминатов был основан в 1776 году в Баварии философом Адамом Вейсгауптом и распущен уже к 1785 году. Современные версии о «тайном управлении миром» остаются частью конспирологических теорий.

Несмотря на это, назначение Поли вновь подогрело интерес к старым мифам о скрытом влиянии элит на мировые институты.