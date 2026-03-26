Инопланетяне уже рядом? Где нашли «идеальное» место для встречи с НЛО

2026 год может стать переломным в вопросе контакта с инопланетянами, сообщает издание Daily Star. Эксперты утверждают, что количество наблюдений неопознанных объектов растет, а лучшим местом для их поиска в Великобритании называют Корнуолл.

Согласно данным Управления гражданской авиации, число сообщений о «неопознанных» объектах в небе увеличивается: с единичных случаев в 2010 году до более 20 ежегодно в последнее время.

«Мы фиксируем рост наблюдений примерно на 10% ежемесячно», — заявил исследователь Роберт Пулм.

Он считает, что рост активности может быть связан с нестабильной ситуацией в мире. «Если кто-то наблюдает за нами извне, сейчас для этого самое подходящее время», — с насмешкой отметил он.

По его словам, Корнуолл выделяется благодаря чистому небу и близости к морю, что делает наблюдения более удобными.

Несмотря на рост сообщений, официальных доказательств существования инопланетян по-прежнему нет.