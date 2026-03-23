Юный герой: 12-летний подросток стал жертвой жестокой расправы в попытке заступиться за подругу

В Великобритании 12-летний мальчик получил серьезные травмы после нападения группы подростков в центре Данди, сообщает издание Daily Star. По словам его матери, ребенок вмешался, чтобы защитить подругу, после чего на него напала толпа.

Инцидент произошел вечером 20 марта возле Хай-стрит. Коннор Макгоуэн шел домой с друзьями, когда их окружила группа из примерно 20 подростков. Девушку начали задирать, и мальчик попытался за нее заступиться.

«Один из них приставил нож к его лицу, а другой разбил бутылку о его голову», — рассказала мать пострадавшего.

После этого подростки повалили мальчика на землю и начали избивать. «Они были как стая животных — били и пинали его по голове. Его могли убить», — добавила она.

Коннор получил травмы лица, порезы и был доставлен в больницу, где ему наложили швы. Он уже выписан, но остается в сильном стрессе.

Полиция Шотландии начала расследование. «Мы устанавливаем личности причастных к инциденту. К сожалению, подобные случаи подростковой жестокости — не редкость», — сообщили правоохранители.