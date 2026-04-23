«Сестра стала колокольчиком»: женщина повесила на крыльцо ветряную игрушку из костей родственницы

43-летняя Эрин Мерелли из США повесила над крыльцом своего дома ветряной колокольчик, сделанный из костей ее умершей сестры. Об этом сообщает Need To Know.

По словам Эрин, сама сестра при жизни попросила использовать ее останки именно так. Однажды женщина смастерила ветряной колокольчик из костей оленя, найденного в походе. Тогда она и заявила: после смерти она хочет стать таким же предметом. И родственница выполнила волю покойной.

Тело сестры отправили на ресомацию — это щелочной гидролиз. Технология растворяет мягкие ткани, а твердые остатки (кости) перемалывают в порошок. По словам Эрин, получившаяся субстанция похожа на сахарную пудру. Этот порошок можно добавлять в краски, чернила для тату, глину для лепки.

Колокольчик изготовила художница Келли Гиллеран. Она слепила миниатюрный скелет человека, раскрасила его в бледно-голубой цвет — цвет глаз усопшей. Эрин призналась, что, увидев готовую работу, испытала одновременно благодарность и волнение.

