Как пластыри от менопаузы помогут мужчинам? Новый способ лечения рака простаты удивил даже врачей

Гормональные пластыри, применяемые при менопаузе, могут стать новым методом лечения рака простаты у мужчин, сообщает издание Daily Mail. Исследование Университетского колледжа Лондона показало, что они не уступают традиционным уколам по эффективности и вызывают меньше побочных эффектов.

В испытании с участием более 1300 мужчин ученые сравнили стандартные инъекции, подавляющие тестостерон, с пластырями, содержащими эстроген. Оказалось, что оба метода одинаково замедляют развитие заболевания.

При этом пластыри реже вызывают приливы, проблемы с костями и сердечно-сосудистые риски. Однако у некоторых мужчин наблюдалось увеличение грудной ткани.

Эксперты подчеркивают, что новый подход удобнее: пластыри можно использовать дома, так как больному не требуется помощь врача в применении конкретно этого метода.

«Это более мягкий и простой способ терапии, не требующий от больного самостоятельной подготовки инъекций», — заявили специалисты.

Рак простаты остается самым распространенным видом рака у мужчин в Великобритании, и поиск более безопасных методов лечения продолжается. Однако врачи в любом случае рекомендуют в первую очередь консультироваться со специалистом, а не заниматься самолечением.