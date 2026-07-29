«Она выходила на сцену даже после химии»: не стало 23-летней участницы Stand Up Марты Егиазаровой

Ушла из жизни 23-летняя Марта Егиазарова — талантливая участница юмористического шоу Stand Up на телеканале ТНТ, сестра известного нумеролога Кристины Егиазаровой, сообщает StarHit. Девушка пять лет боролась с онкологическим заболеванием.

О смерти сестры сообщила Кристина. Она рассказала, что даже во время тяжелого лечения, после курсов химиотерапии, Марта выходила на сцену и продолжала заниматься творчеством. Она пообещала воплотить мечты сестры, чтобы память о ней жила вечно.

«Несмотря на то, что ты младше меня, ты так многому меня научила. Ради тебя я была готова на все, но, к сожалению, я так и не смогла тебя спасти. Прости меня за это, моя маленькая сестричка», — написала Кристина.

Прощание с Мартой состоится 31 июля в Краснодаре. Поклонники и коллеги выражают соболезнования и вспоминают девушку как яркую, творческую личность с оригинальным чувством юмора, которая несмотря на болезнь, дарила людям улыбки.

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