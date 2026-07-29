Спали восемь часов, а сил нет? Виновен может быть рабочий стресс

Многие люди старше 50 лет могут чувствовать усталость даже после 6–8 часов сна из-за его плохого качества, пишет Daily Mail. Исследователи из Эдинбургского университета выяснили, что проблема чаще связана не с коротким сном, а с частыми ночными пробуждениями и стрессом.

В работе, опубликованной в журнале Scientific Reports, участвовали 45 работающих людей в возрасте от 50 до 66 лет. В течение года ученые собирали данные со смарт-часов и сопоставляли их с опросами о самочувствии.

Оказалось, что около 90% участников регулярно просыпались ночью, хотя большинство спали в среднем от 6,5 до 8 часов. Почти 70% столкнулись с устойчивыми клинически значимыми проблемами сна, а 92% хотя бы раз за время исследования находились на пороге расстройства сна.

Профессор Атанасиос Цанас признал, что был удивлен масштабом нарушений у людей без ранее выявленных проблем со сном. Анализ с помощью ИИ показал: среди факторов вроде стресса, питания, физической активности и шума особенно часто выделялись рабочие переживания.

Соавтор исследования Белинда Стеффан подчеркнула, что сон нужно рассматривать как вопрос здоровья на рабочем месте. По ее словам, работодателям стоит учитывать влияние стресса и нарушенного сна не только у сотрудников старше 50 лет, но и у работников всех возрастов.