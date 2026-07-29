В Московской области высокотехнологичную медпомощь получили почти 30 тыс. жителей

По итогам шести месяцев 2026 года высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по полису ОМС получили 25,3 тыс. жителей, ее предоставляют бесплатно при наличии медицинских показаний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Высокотехнологичная медицинская помощь позволяет успешно лечить различные заболевания и проводить сложные операции», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По ее словам, такой вид лечения могут получить взрослые и дети, его проводят с применением современных и сложных медицинских технологий в 38 медицинских организациях региона. Оно доступно по 14 направлениям, среди которых сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, нейрохирургия, онкология и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.