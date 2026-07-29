Осевые линии, «зебры» и «лежачие полицейские»: улицы Коломны получили свежую разметку

В Коломне завершился очередной этап обновления дорожной инфраструктуры. На городских магистралях появилась свежая разметка, призванная повысить безопасность как водителей, так и пешеходов.

Рабочие нанесли новые разделительные линии — осевые и краевые, которые помогают четко разграничивать полосы движения. Также была обновлена разметка, дублирующая дорожные знаки ограничения скорости, что позволяет водителям лучше ориентироваться на трассе даже в условиях плохой видимости.

Особое внимание уделили пешеходным переходам: «зебры» получили яркую раскраску, делающую их более заметными для автомобилистов. Кроме того, визуально обозначили искусственные дорожные неровности, чтобы заранее предупреждать водителей о «лежачих полицейских».

«Работы первого этапа по нанесению и обновлению разметки на улично-дорожной сети завершены на 100 процентов», — рассказал 28 июля начальник отдела безопасности дорожного движения и транспорта администрации городского округа Коломна Владислав Сарычев.

Общая площадь участков, охваченных работами, превышает 3800 кв. м. По сути, обновление коснулось всей основной городской сети муниципальных дорог. В список вошли ключевые улицы Коломны: Ленина, Гагарина, Калинина, Добролюбова, Пионерская, Савельича, Левшина, Комсомольская, Зеленая, Ларцевы Поляны, Окский проспект и другие значимые транспортные артерии. Теперь передвигаться по городу стало удобнее и безопаснее.