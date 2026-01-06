Как в старину праздновали Рождество Христово: история, ритуалы и народные приметы 7 января

Рождество Христово — один из самых значимых и почитаемых христианских праздников — ежегодно отмечается 7 января. Подробнее об истории праздника, обычаях и приметах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История

Праздник посвящен рождению Иисуса Христа в Вифлееме. Событию, которое в христианстве считается началом спасения человечества от греха. Евангельские повествования о рождении Христа, в частности, в Евангелиях от Матфея и Луки, описывают чудесные обстоятельства этого события: явление ангела Деве Марии с вестью о ее будущем материнстве, путешествие Иосифа и Марии в Вифлеем для переписи населения, рождение Иисуса в яслях из-за отсутствия места в гостинице, поклонение волхвов, направляемых звездой, и посещение пастухов, извещенных ангелами.

Традиции празднования Рождества Христова во многом зависят от культурных и религиозных особенностей каждой страны. Обычно это обмен подарками, рождественские ярмарки, украшение елки и семейные застолья. Важную роль играет рождественская служба в церкви, где верующие возносят молитвы и благодарят Бога за дар Спасителя.

Ритуалы и обряды на Рождество

Период от Рождества до Крещения (Святки) в России традиционно считается временем гаданий. Девушки гадают на суженого, на будущее, используя различные способы: литье воска, раскладывание карт, подслушивание разговоров. Эти гадания, хотя и не одобряются церковью, являются частью народной традиции и придают Святкам атмосферу таинственности.

Одной из самых ярких рождественских традиций является колядование. Группы людей, наряженные в костюмы, ходят по домам и поют колядки — праздничные песни, прославляющие рождение Христа и желающие хозяевам дома благополучия. В благодарность колядующие получают угощения и деньги.

Рождественская трапеза — это кульминация праздничного дня. На столе обычно представляют множество разнообразных блюд, в том числе запеченные мясо и рыбу, пироги и сладости. Считается, что чем богаче стол, тем щедрее будет год.

Приметы на Рождество

Одна из самых распространенных примет связана с погодой. Считается, если на Рождество идет снег, год будет удачным и плодородным. Ясное звездное небо предвещает богатый урожай зерновых. Теплая погода на Рождество, напротив, считается неблагоприятной приметой, предвещающей неурожай и болезни.

Важное значение придается и тому, кто первым войдет в дом на Рождество. Если это мужчина, особенно молодой и здоровый, то год для семьи будет благоприятным. Если же первой переступит порог женщина, особенно пожилая, то могут быть трудности и печали.

За рождественским столом также стараются соблюдать определенные правила. Считается, что нельзя встречать Рождество в черной одежде, чтобы не привлечь несчастье. Также важно, чтобы на столе было много разнообразных блюд, символизирующих достаток и благополучие в доме.

Конечно, одним из важных ритуалов является зажжение свечей в рождественскую ночь. Наши предки верили, что свет свечи отгоняет злых духов и приносит в дом мир и благодать. Если свеча горит ровно и спокойно, то в семье будет благополучие. Если же она трещит и гаснет, то следует быть осторожным и внимательным к своим близким.

