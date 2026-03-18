Как закрытие храма Гроба Господня на время Страстной недели связано с пророчествами об Антихристе

Как сообщает издание Daily Mail, закрытие храма Гроба Господня в Иерусалиме во время Страстной недели вызвало волну обсуждений о возможном исполнении библейских пророчеств.

Святыню закрыли после ракетных ударов, обломки которых упали рядом с храмом. Это решение стало беспрецедентным — даже в годы прошлых конфликтов богослужения там продолжались.

Однако внимание многих привлек не сам инцидент, а его символическое значение. В «Откровении» описывается период хаоса и гонений в «святом городе», «где был распят Господь». Некоторые верующие увидели в происходящем тревожные параллели.

Согласно тексту, в последние времена появится фигура «зверя», которого часто трактуют как Антихриста — он будет преследовать пророков и сеять разрушение. «Город будет попираем», — говорится в Писании.

На этом фоне закрытие одной из главных христианских святынь именно в ключевой религиозный период усилило тревогу среди верующих.

Впрочем, богословы призывают не драматизировать. Они напоминают, что подобные тексты традиционно трактуются как символические, а не как прямые предсказания конкретных событий.

Тем не менее, обсуждения не утихают: совпадения с древними пророчествами вновь подогрели интерес к теме «конца времен» и роли Антихриста.