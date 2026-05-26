На магистральных ЛЭП Подмосковья в 2026 году установят более 2 тыс. новых изоляторов

На магистральных линиях электропередачи Подмосковья в 2026 году установят более 2 тыс. новых изоляторов. Об этом сообщает Министерство энергетики Московской области.

Работы проводит филиал ПАО «Россети» — МЭС Центра. Специалисты приступили к замене изоляторов на ЛЭП 220 кВ и 500 кВ. Значительный объем работ проведут на ЛЭП, которая задействована в схеме выдачи мощности Конаковской ГРЭС.

Новые изоляторы — из закаленного стекла. Они характеризуются повышенной механической прочностью и продолжительным сроком эксплуатации.

«Изоляторы — это один из важнейших элементов линии электропередачи: они удерживают провода и тросы на опорах, обеспечивая безопасное расстояние до земли и конструкций. Когда изолятор вырабатывает ресурс, он становится уязвимым. Малейшее повреждение может привести к технологическому сбою, обрыву или перекрытию дуги. Поэтому плановая замена изношенного оборудования на современные российские изоляторы из закаленного стекла — это не просто ремонт, а системная работа по предотвращению аварий», — рассказал глава министерства Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл пленарную дискуссию в рамках форума «Эффективная РСО».