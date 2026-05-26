Воспитание с детства: преподаватели кузбасского техникума рассказали о работе с пропавшим героем СВО Асылхановым

Герой России Алексей Асылханов, пропавший в Кемеровской области, незадолго до своего исчезновения занимался разработкой уникальной педагогической программы для детских садов. Коллеги и наставники ветерана СВО рассказали о его планах по развитию гражданского образования и внедрению современных технологий в учебный процесс, пишет РГ.

Разработка патриотических программ для дошкольных учреждений

До своего внезапного исчезновения на территории Кузбасса ветеран специальной военной операции Алексей Асылханов активно сотрудничал с преподавательским составом Юргинского техникума агротехнологий и сервиса. Среди единомышленников Героя РФ были как его нынешние коллеги, так и бывшие педагоги, у которых он сам обучался в студенческие годы. Совместно с ними мужчина создавал масштабный инновационный проект, ориентированный на воспитанников дошкольных образовательных организаций.

Основным вектором новой программы должно было стать патриотическое воспитание детей младшего возраста. Асылханов не просто выступал в роли идейного вдохновителя, но и принимал непосредственное личное участие в методической работе:

Занимался детальным планированием структуры будущих встреч.

Писал оригинальные сценарии интерактивных занятий для детских садов.

Адаптировал сложные исторические и гражданские темы под особенности детского восприятия.

Профессиональная деятельность в техникуме и продвижение технологий

После увольнения в запас и возвращения из зоны боевых действий Алексей Асылханов сосредоточился на образовательной деятельности в родном регионе, заняв должность педагога дополнительного образования в профильном техникуме города Юрги. В рамках своей работы ветеран регулярно проводил для студентов «Уроки мужества», направленные на сохранение исторической памяти и формирование активной гражданской позиции у молодежи.

Вторым ключевым направлением его работы стал специализированный учебный курс по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Преподаватель профессионально обучал студентов тонкостям управления дронами, постоянно подчеркивая стратегическую важность этой отрасли. В своих лекциях Асылханов регулярно отмечал, что в ближайшие годы беспилотные технологии станут неотъемлемой частью гражданского сектора экономики, включая мониторинг территорий, геодезию и современное высокотехнологичное сельское хозяйство.