Жители Московской области заказали более 7,8 тыс. справок об участии в приватизации в электронном виде

С начала года жители Московской области активно пользуются электронной услугой по оформлению справок об участии (или неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений. Как сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, на региональном портале госуслуг подано уже свыше 7,8 тыс. заявлений.

Получить такую справку можно быстро и удобно без визитов в учреждения и очередей. Услуга «Оформление справок об участии в приватизации» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Гражданам» → «Документы» → «Справки и выписки».

Чтобы получить документ, достаточно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Срок предоставления услуги — всего 3 рабочих дня, а сама справка выдается бесплатно.

Документ может потребоваться в нескольких ситуациях: при приватизации жилого помещения, если с 4 июля 1991 года до вселения произошла смена места жительства, для подтверждения права на приватизацию или в ходе судебных разбирательств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.