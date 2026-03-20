Каким кошмаром может обернуться грипп: девочка лишилась трех конечностей после типичных симптомов

Как сообщает Daily Mail, 13-летняя Кайдин Руис из Техаса лишилась трех конечностей после тяжелых осложнений гриппа и сейчас борется за жизнь.

Сначала у девочки появились обычные симптомы — температура, озноб и ломота. Однако вскоре состояние резко ухудшилось: начались проблемы с дыханием, а кожа стала синеть, после чего ее срочно госпитализировали.

Врачи диагностировали грипп и стрептококковую пневмонию. «Она задыхалась, сердце работало всего на 20%», — прокомментировала ее мать Аманда Вальдес. В какой-то момент сердце девочки остановилось, и медикам пришлось ее реанимировать.

Из-за тяжелой инфекции образовались тромбы, и случился отказ органов, что привело к необходимости ампутации обеих ног ниже колена и правой руки выше локтя.

«Никогда бы не подумала, что грипп может привести к такому», — призналась шокированная мать.

Несмотря на пережитое, девочка постепенно идет на поправку: ее уже отключили от аппарата ИВЛ, и она начала говорить.

Врачи подчеркивают: вакцинация остается лучшей защитой от тяжелых последствий гриппа.