Камень с неба в спальне: метеорит пробил крышу дома и напугал хозяйку — комментарии эксперта

В США метеорит пробил крышу дома и упал прямо в спальню, сообщает издание New York Post. Это один из трех случаев падения метеоритов за месяц, что вызвало удивление, но ученые уверяют — это совпадение.

Инцидент произошел в Техасе: обломок пролетел через крышу и потолок, приземлившись в комнате. Хозяйка дома призналась, что сначала испугалась. «Я боялась, что это может быть что-то опасное или даже инопланетное», — рассказала она.

По словам охотника за метеоритами Роберто Варгаса, Земля сейчас проходит через облака космического мусора. «Объекты сталкиваются, и иногда их фрагменты достигают поверхности», — пояснил он.

В том же месяце метеориты упали в Огайо и Германии. Подобные находки могут стоить тысячи долларов, особенно если камень повредил здание — такие экземпляры считаются редкими.

«Это большая удача для коллекционеров, что объясняет ажиотаж и интерес к подобным случаям», — отметил эксперт Лоренс Гарви.

Несмотря на участившиеся случаи, ученые подчеркивают: это случайность, а не признак какой-либо глобальной угрозы.