«Память не стереть»: в Венгрии открыли памятник 569 советским воинам, павшим в боях с нацистами

Вопреки попыткам переписать историю, в Европе все еще есть место подвигу советского солдата. В венгерской деревне Цеце торжественно открыли после реставрации мемориал воинам Красной армии. На церемонии присутствовал посол России Евгений Станиславов. Он напомнил, что именно здесь, в окрестностях Цеце, гремели бои Балатонской оборонительной операции — последнего крупного наступления гитлеровцев во Второй мировой. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Красноармейцы ценой невероятных усилий отразили удар врага. В тех боях пали 569 солдат и офицеров. Долгие годы имена многих были неизвестны. Но сотрудники представительства Минобороны России по военно-мемориальной работе проделали титаническую работу. Им удалось уточнить данные 180 павших и впервые установить имена еще 389 героев. Теперь на мемориале высечены имена всех 569 защитников.

Для Венгрии, где в последние годы периодически пытаются демонтировать памятники советским воинам, этот шаг выглядит особенно контрастно. Будапешт официально осудил действия националистов, сносящих обелиски. А теперь еще и сам восстановил мемориал.

