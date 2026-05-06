Кишечник перестал работать: фельдшер назвал три привычки, которые доводят до атонии

Тяжесть в животе, многодневное отсутствие стула, постоянное вздутие и ложные позывы в туалет — все это может указывать на атонию кишечника. Это состояние, при котором стенки органа утрачивают способность активно проталкивать пищу и выводить отходы. Фельдшер ФАП «Эдем» Вячеслав Походющий объяснил, почему возникает эта проблема и как с ней справиться без лекарств, передает REGIONS .

По словам специалиста, помимо запоров и газообразования, атония проявляется снижением аппетита, тошнотой, общей слабостью и утомляемостью, а в редких случаях и диареей. Корень же проблемы почти всегда упирается в несбалансированное питание и сбитый ритм жизни.

Фельдшер убежден: чтобы избежать неприятного состояния, необходимо в первую очередь наладить режим приема пищи. Он призвал отказаться от редких перекусов на ходу и перееданий — постоянный график помогает кишечнику работать без сбоев.

Второй обязательный пункт — клетчатка и кисломолочные продукты. Свежие овощи, фрукты и кефир или йогурт поддерживают нормальную моторику. Третье правило — движение, особенно для тех, кто днями сидит в офисе.

При этом Походющий категорически не советует хвататься за аптечные препараты без консультации с врачом. Самолечение, по его мнению, способно лишь усугубить проблему. Соблюдение же простых рекомендаций позволяет поддерживать кишечник в рабочем тонусе и чувствовать себя комфортно без лишней химии.