«Пробиться стало сложнее»: Волкова считает, что блогеры и непрофессионалы вытесняют актеров с образованием из кино

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова, которую недавно уволили из Театра комедии из-за возраста, высказалась о непростой ситуации в современной киноиндустрии, пишет Super.ru. По ее словам, конкуренция среди артистов сейчас как никогда высока.

Волкова отметила, что бороться приходится не только с коллегами по цеху, но и с людьми, которые вообще не имеют профессионального актерского образования.

«Все чаще на роли утверждают блогеров, спортсменов, музыкантов, кого угодно, но только не дипломированных актеров», — посетовала звезда.

Причина такого положения вещей, по мнению Волковой, проста и цинична: у блогеров и прочих публичных личностей уже есть своя огромная аудитория. Именно она гарантирует проекту высокие рейтинги и, как следствие, прибыль. По словам актрисы, продюсеры и режиссеры смотрят не на талант, а на цифры.

«Это реальность, с которой мы все вынуждены считаться», — добавила актриса.

Волкова признает, что молодые актеры, которые годами учились в театральных академиях, стажировались и набирались опыта, сейчас часто оказываются за бортом. Артистка отметила, что профессионалам обидно, когда роль достается блогеру, который и двух слов связать не может, но у него миллион подписчиков.

Тем не менее, по словам актрисы, пробиться все же можно, хотя путь стал значительно длиннее и тернистее.

Ранее певица Зара возмутилась увольнением Екатерины Волковой из театра.