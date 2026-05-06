Поликлинику на тысячу посещений в смену строят в Королеве

На улице Циолковского в Королеве идет строительство новой поликлиники, которая станет важным звеном в системе здравоохранения города. Медучреждение рассчитано на прием до 1000 человек в смену: 600 пациентов будут обслуживаться во взрослом отделении, 300 — в детском, еще 100 посетителей сможет принять травмпункт. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Проект предусматривает продуманную организацию пространства: для взрослых и детей обустроят отдельные входы, что позволит оптимизировать потоки посетителей и сделать посещение поликлиники более комфортным. В составе медучреждения также откроется травматологическое отделение — это повысит доступность экстренной помощи для жителей города.

Здание будет 5-этажным с подземным этажом. Общая площадь поликлиники составит почти 18 тыс. кв. м — достаточно, чтобы разместить все необходимые кабинеты и службы. Рядом с медучреждением оборудуют открытые парковки, что облегчит доступ для тех, кто приезжает на личном транспорте.

Строительство ведется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и региональной государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Бюджет проекта составляет около 1,55 млрд руб.

Надзор за ходом строительства осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Последние проверки показали, что стройготовность объекта достигла 85%. На текущий момент на площадке активно ведутся монтаж инженерных систем, установка специализированного медицинского оборудования, внутренняя отделка помещений, благоустройство прилегающей территории. Завершить строительство планируют в III квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в реабилитационные центры региона поступит 300 единиц оборудования.