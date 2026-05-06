Жители Подмосковья с начала года подали более 58 тыс. онлайн-заявлений на обслуживание «Стрелки»

В Подмосковье с начала 2026 года на региональный портал госуслуг (РПГУ) поступило более 58 тыс. заявлений на обслуживание транспортной карты «Стрелка». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить льготную карту могут учащиеся и военные пенсионеры. Она позволяет оплачивать проезд со скидкой.

Чтобы оформить карту, нужно заполнить заявление на портале госуслуг региона. После этого потребуется обратиться в МФЦ для подтверждения документов и получения карты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе развиваются проекты с использованием ИИ.