Цветущая вода в луже может убить вашу собаку! Ветеринар предостерегает: важно следить за питомцем на прогулках

В жаркое время владельцам собак стоит особенно осторожно относиться к озерам, прудам и другим стоячим водоемам с зеленоватым налетом, пишет The Mirror. Так называемые сине-зеленые водоросли в воде на самом деле являются цианобактериями и могут быть смертельно опасны для питомцев.

Ветеринар Шон Маккормак объяснил, что цианобактерии не всегда заметны невооруженным глазом. Иногда они образуют «цветение», из-за которого вода становится похожей на мутный зеленый суп. В отличие от обычных зеленых водорослей, которые часто выглядят как нитевидная масса, цианобактерии могут выделять токсины.

Главная опасность в том, что собака может отравиться, если попьет зараженную воду или искупается в ней, а затем оближет шерсть. Токсины способны поражать печень, вызывать тяжелые осложнения и в некоторых случаях приводить к быстрой смерти.

«Если вы не уверены, что именно видите в воде, лучше считать это потенциальной угрозой. Причем опасность может представлять как городской пруд, так и загородное водохранилище», — предупредил Маккормак.

Тревожные симптомы включают рвоту, потерю аппетита, диарею, судороги, слабость, коллапс или потерю сознания, спутанность поведения, сильное слюнотечение и затрудненное дыхание.

Антидота от такого отравления нет. При подозрении на контакт с цианобактериями нужно срочно обращаться к ветеринару: чем быстрее начнется лечение, тем выше шанс избежать тяжелых последствий.