Шесть точек на карте: Полярный Урал получил новые машруты для пешего туризма

На Полярном Урале готовится пополнение в реестре альпинистских троп. Участники проекта «Полярная вертикаль» уже прошли шесть неизведанных путей на горах Черная и Рай-Из. В 2026 году, после бюрократической паузы в три месяца, они могут получить официальный статус. Корреспондент интернет-издания «Ямал-Медиа» выяснил, почему опытные путешественники называют здешние склоны «чистым листом» и как новичок может попасть в закрытое сообщество ледолазов.

Новые тропы: от разведки до паспорта

Автор проекта «Полярная вертикаль», заслуженный путешественник России Владимир Пушкарев, после итогов Кубка ЯНАО по альпинизму раскрыл детали грядущих изменений в картографии региона. В горах Ямала обнаружены и пройдены участки, которые теперь предстоит описать по метрам. Главная интрига — в их вариативности.

Процесс легализации маршрута напоминает хирургическую точность. Альпинисты составляют детальный паспорт: тип склона, рельеф, категория сложности ледовых, снежных или скальных участков. Только после рассмотрения в Федерации Альпинизма России новые тропы появляются на картах. Всего на Ямале начитывается около 50 маршрутов, но реально пригодных для цивилизованного использования — лишь два десятка. Парадокс в том, что взгляд альпинистов раньше был прикован к западной части хребта. Восточная сторона, где сейчас работает Пушкарев, действительно остается «с белого листа».

Парадокс инструкторов и открытые двери

С кадровым вопросом в ямальских горах сложилась патовая ситуация. Своих инструкторов почти нет — их приходится привозить с Большой земли. Чтобы вырастить специалиста, спортсмен должен сперва получить разряды, а затем отправиться в центральную школу на Кавказе. Местного учебного центра не существует.

Однако это не значит, что новичку здесь не рады. Конкурс «Полярная вертикаль» как раз и становится той самой школой выживания и мастерства. Организаторы не разворачивают желающих у подножия. Люди отсеиваются сами: после первых проб, оценив реальность нагрузок, кто-то решает, что «не потянет». Но большинство приходят уже внутренне созревшими. Летом пройдет Чемпионат, а пока на Кубке можно получить базовые навыки прохождения сложных рельефов.

Уникальное преимущество Харпа

Главный козырь ямальских гор — доступность. Рядом находится поселок Харп. В случае травмы, болезни или каприза погоды группа может просто уехать. Это редкая роскошь для альпинизма, где логистика часто превращается в главного врага.

Но есть и эстетическая эксклюзива. Пушкарев вспоминает разведку в районе водопадов у метеостанции. Наверху обнаружились два озера, которые даже зимой остаются чистыми от снега — его выдувает ветром. Лед на водопадах превращается в гигантские сосульки, идеальные для ледолазания. Аналогов такому месту на всем Полярном Урале, по словам путешественника, просто нет.

Так что шесть новых маршрутов — это не просто цифры в отчете. Это попытка легализовать красоту, к которой пока не придумали легкой дороги.

Ранее сообщалось, что петербургская художница бросила театры и уехала за пять тысяч километров строить дом у гор.