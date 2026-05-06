«Куча сами понимаете чего»: россиянке приснились деньги — на утро она выиграла 23 млн рублей

Сны, как известно, не всегда бывают просто картинками. 47-летняя Наталья Плеханова из закрытого города Лесной в Свердловской области теперь знает это наверняка. Женщине приснилась «куча сами понимаете чего» — и на следующее утро она проснулась миллионершей. Ее выигрыш в лотерее составил почти 23 млн рублей. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Победным стал тираж от 22 января. Наталья участвовала в розыгрышах с начала года, и с каждым разом суммы постепенно росли. Но главное чудо случилось после того, как она поделилась сном с коллегой. Та, не моргнув глазом, заявила: «Это точно к деньгам». Обычная рабочая подсказка, а в итоге — 23 миллиона на счету.

Сама счастливица не скрывает эмоций. По ее словам, вкладывать такие средства нужно с умом. Первым делом она купит машину старшему сыну. Оставшуюся часть пустит в недвижимость. Никаких яхт и спонтанных трат — все по-взрослому, по-уральски.

