«Прогноз на неделю — лотерея»: синоптик назвал честный срок, когда погоду предсказывают без вранья

Планируете пикник на выходные, а синоптики обещают солнце? Не спешите убирать зонт. Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев раскрыл суровую правду. По словам метеоролога, безоговорочно верить можно только прогнозам на ближайшие пять дней. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эксперт пояснил: самые точные предсказания погоды — это те, что не включают сегодняшнее число. Первые пять суток рассчитываются с помощью техники и затем обязательно корректируются живым синоптиком. А вот все, что идет после пятого дня, — исключительно компьютерная генерация. Без человеческого глаза и правки.

Получается, что привычка заглядывать на сайты погоды на 10–14 дней вперед — не более чем развлечение. Машина не чувствует атмосферных фронтов, она просто считает. И ошибается. Часто.

Синоптик советует не лениться и сверяться со сводками ежедневно. Только тогда есть шанс не попасть под дождь без зонта. А то, что обещали в понедельник на следующую субботу, к четвергу может измениться до неузнаваемости.

